قطر ترد على تصريحات السعودية بشأن ثمن وجود القوات الامريكية في سوريا!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني امس الأربعاء إن الأزمة السورية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.

وكتب الوزير القطري، في تغريدة عبر "تويتر"، أن سوريا باتت تشكل "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم، مجددا دعوته إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

وأرفق "آل ثاني" مع تغريدته صورة للمشاركين في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يمثل فيه بلاده، يظهر فيها نظيره السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عن الجبير قوله: "بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك (سوريا)".

ووفقاً للوزير فإن ذلك يجب أن يتم قبل أن يلغي ترامب حماية بلاده لقطر، والمتمثلة بوجود قاعدة العديد على أراضيها، مضيفًا أن ذلك في حال حدوثه كفيل بإسقاط النظام القطري "خلال أقل من أسبوع".

وتجمع الدوحة وواشنطن علاقات عسكرية قوية، حيث يتمركز نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة العديد بقطر، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة.

يشار إلى أن المؤتمر استمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن 85 دولة ومنظمة دولية.