ريال يجدد فوزه على بايرن في ميونيخ ويضع قدماً في نهائي دوري الأبطال

جهينة نيوز

جدد ريال مدريد الاسباني بطل النسختين الماضيتين فوزه على بايرن ميونيخ الالماني وعاد من ميونيخ بفوز ثمين 2-1 على ملعب "اليانز ارينا" في ذهاب نصف النهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل لبايرن جوشوا كيميخ (28)، ولريال البرازيلي مارسيلو (44) وماركو اسينسيو (57).

وتقام مباراة الاياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد الثلاثاء المقبل.

وكان ليفربول الانكليزي اكتسح ضيفه روما الايطالي 5-2 الثلاثاء في ذهاب المواجهة نصف النهائية الاولى، ويلتقيان ايابا الاربعاء المقبل في روما.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في 26 ايار/مايو في كييف.

وتفوق ريال على بايرن ميونيخ بالنتيجة ذاتها في ميونيخ ايضا في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية في طريقه الى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر، اذ فاز ايابا على ملعبه 4-2 بعد التمديد.

فضل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال عدم اشراك مواطنه كريم بنزيمة (شارك في الشوط الثاني) والويلزي غاريث بايل اساسيين في خط الهجوم الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مفضلا الدفع بايسكو ولوكاس فاسكيز.

وعاد قائد الفريق سيرجيو راموس الى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة اياب ربع النهائي امام يوفنتوس الايطالي للايقاف.

من جهته، اعتمد يوب هاينكس مدرب بايرن على البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم، وزج خلفه بالمخضرمين الهولندي اريين روبن (34 عاما) والفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) ومعهما توماس مولر ولاعب ريال مدريد المعار للنادي البافاري الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز.

وافتقد بايرن لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه الى عملية جراحية في الركبة، والمدافع النمسوي ديفيد الابا بسبب معاناته من اصابة في الفخذ، وحل البرازيلي رافينيا بدلا منه.

كانت بداية المباراة عادية جدا غلب عليها الحذر من الطرفين خشية تلقي اي هدف مبكر، فغابت الفرص الفعلية على المرميين في ثلث الساعة الاول.

تحرك اصحاب الارض بخجل مع افضلية نسبية في التحكم بالكرة، قبل ان يتقدم الضيوف تدريجيا الى الهجوم لبضع دقائق فقط وسط غياب تام للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تلقى بايرن ضربة مبكرة بعد اصابة روبن بشد عضلي في الدقيقة الرابعة، حيث حاول العودة لاكمال المباراة من دون جدوى فشارك تياغو الكانتارا بدلا منه في الدقيقة الثامنة.

وكانت المحاولة الجدية الاولى لريال في الدقيقة 24 من كرة سددها داني كارفاخال من حدود المنطقة بين يدي الحارس زفن اولريخ.

لكن بايرن انطلق بكرة في الدقيقة 28 وصلت الى رودريغيز فمررها امامية الى كيميش فسار بها وسددها قوية خدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وعانقت الزاوية اليمنى.

وخسرت تشكيلة بايرن لاعبا آخر هو المدافع الدولي جيروم بواتنغ لاصابة اخرى في الدقيقة 34، فترك مكانه لنيكلاس شوله.

اندفع بايرن بعد تقدمه محاولا اضافة هدف ثان بعد ان فشل ريال في تنظيم صفوفه للضغط عليه، فوصل اكثر من مرة الى المنطقة المدريدية وحصل على بعض الفرص ابرزها من كرة على الطائر لماتس هوملز فوق المرمى قبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق.

ونجح ريال خلافا للمجريات بالخروج من الشوط الاول بهدف التعادل عبر كرة وصلت الى مارسيلو فسددها على الطائر قوية استقرت في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى اولريخ.

وانقذ نافاس مرماه من هدف محقق في الدقيقة الاولى من الوقت الضائع حين ابعد كرة رأسية لليفاندوفسكي.

وتحسن الاداء في الشوط الثاني مع محاولات متبادلة، لكن ريال عرف كيف يهز الشباك مرة ثانية اثر هجمة مرتدة وخطأ قاتل لرافينيا في تمرير كرة بالعرض فخطفها لوكاس فاسكيز وسار بها قبل ان يمررها الى الجهة اليمنى حيث اسينسيو، بديل ايسكو مطلع الشوط الثاني، فسددها داخل المرمى (57).

وبحث بايرن عبثا عن ادراك التعادل لكن ريال نجح بالحفاظ على تقدمه حتى النهاية، وكانت ابرز فرص اصحابي الارض انفراد ليفاندوفسكي بنافاس قبل اربع دقائق من الصافرة لكنه تابعها على يسار المرمى.

المصدر أ ف ب