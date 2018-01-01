أبراج يوم الخميس 2018/4/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٦/ ٢: اهم ميزاته حركة وتطور وذكي ومستقل، طاقته قوية لتحرير نفسه من القلق، متزن داخليا يستمده من حدسه، قراراته يخدم فيها محيطه عائليا وعمليا، يزن الامور بالعدل يحترم احاسيسه وحدوده، سنة للاستحقاقات والجهود والبراهين، للبعض يحتاج لتوثيق الوفاء او قد يكون توتر بين زوجين او ثنائي حميم، احتمال وجود مشاكل قانونية او ادارية يكون فيها تباطؤ وتأخير، عليك بالصبر وتجنب الكسل، وللبعض انفتاح وحركة وسفر وانتقال جغرافي وعلاقات مع عالم خارجي في النصف الثاني من السنة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يتراكم العمل عليك كن متفهم لسوء التفاهم والالتباس، حاول توضيح وجهة نظرك بهدوء وعد لعملك، بامكانك انهاء مشاريعك او اعمالك، انتبه لمسألة الوقت لا يسمح باللهو، نظم وقتك حتى لا تتداخل مواعيدك، تكون بأكثر من مكان، انتبه لصحتك حتى تستطيع انهاء مهامك الرتيبة

الثور: ابحث عن الامان والحركة لاكتشاف الالتباسات، يلعب الاصدقاء دور بخياراتك وتوقع على اتفاق له طابع اجتماعي، امر يخص أولاد او تمارس هواية، ارتياح ونجاح وتفوق لا تفوت عليك فرصة المصالحة لا توجه الاتهام لأحد حتى لو كنت على حق كن طويل البال حتى تحظى بدعم جديد، إمكانية تأسيس علاقة جديدة او علاقة جيدة مع العائلة وتعمل زيارات، مغامرات مسموحة باي مجالوصوتك مسموع

الجوزاء: نهارك متعب فيه عناء يصل لأعمالك البسيطة، مطلوب منك جهد إضافي، حاول حماية عائلتك وتجنب رفع الصوت في النقاشات بسبب الأجواء ملبدة، لا تنفرد بالقرارات احتمال ظهور مشاكل صحية، كن منتبه لان الطباع متقلبة وتجنب توقيع أي وثائق مهمة، تباشر بعملية اعلانية او ترويجية او تجري عملية ناجحة، تجنب الخوض في اي مضمار جديد او التعرض لمواجهة، مطلوب منك تقديم التنازل لان اقل عائق يصعب عليك تسويةالامور

السرطان: حركة كثيرة، اتصالات مهمة بامكانك تغيير بعض الاحوال وتحصد نجاحات وتثبت حضورك عن طريق مسالة عالقة تقوم بحلها، لا توقع عقود ولا تبدأ مشروع جديد حتى تتوضح الافكار وترضي المخاوف والشكوك، مقابلة او فكرة او لقاء تجمعك بهؤلاء الناس، بامكانك عمل اشارات ليتخلل نهارك الفرح والتواصل الفكري

الأسد: لا تؤجل ولا تماطل، تحقق انجاز مهم على صعيد امور مالية وخاصة في الاقساط المترتبة عليك، تناقش امورك لاتخضع لشروط لست مقتنعا فيها، لا تتورط بجدال لا تنافس، راقب وضعك الصحي حتى لا تشعر بالارهاق، فرصة مالية في الطريق تحقق انجاز وتحقق ربح مالي هدايا مكاسب

العذراء: القمر ببرجك مناسب لتأخذ خطوة جريئة وتسابق الزمن لانك اصبحت اكثر قدرة على التأقلم مع الاوضاع، ا يجب ان تستفيد من الفرص، القمر ببرجك يحثك على المبادرات السريعة تسمع خبر سعيد عزز موقعك على مختلف الاصعدة وابحث عن حليف جديد تتحقق مشاريعك من خلاله، لا تتردد من فرض سيطرتك

الميزان: نهار متعب لا تسمح لمشاعر الغضب ان تجرك إلى لمشكلة او فشل، يوم مشحون بطاقة سلبية، لا تقبع بتشاؤمك، يوم يحمل لك أشياء صامتة، تدفعك الامور لاستثمار يكون فيه خسارة، تجنب المواجهات هذا اليوم، اتكل على على نفسك وتعبر هذا النهار بسلام، لا تراهن على الحظ حاول إنهاء أعمالك، استرح وانتبه لصحتك، خلافات يوم معاكس بالعموم، خذ بحدسك احتمال ان يحالفك الحظ

العقرب: عمل إبداعي، نجم بإحدى المناسبات، جو فيه ارتباط واحتفال، حل لبعض المشاكل وتلفت الانظار لان تأثيرات نهارك قوية وفعالة تطال كل حياتك على مختلف المستويات، تتقرب من الأحبة بالرغم من تنوع روابطك، وبالرغم من تنوع المفاجآت والروابط تفرح بانفراج او تسوية وتعيد الثقة لنفسك، اطلب امنيه تتحقق وتوقع دعوة من اصدقاء لحفلة او وجه جديد تتعرف عليه او معارف قديمة، انجازاتك تروق لك

القوس: يخف عليك الضغط لا تترك احد يهدد استقرارك المعنوي، حافظ على طاقتك وحيويتك وتخفف الضغط مهما كانت الاعتبارات، اهتمام بشؤون شخصية او عملية او مسؤولية جديدة، انت طيب القلب وبامكانك ان تتراجع عن قرار حتى تمتد يد العون لك، تفادى التقصير شرط الدقة باحترام المواعيد لا تتدخل بشؤون غيرك، انتبه لصحتك، مسؤوليات وغرباء عنوان نهارك

الجدي: تتناغم مع بعض المستجدات وتجد نفسك مرهق، قصص تتعلق بالحركة والتواصل وحياتك الشخصية، ترسم مستقبل أفضل، علاقات رومنسية، يناديك الواجب والعمل، يدفعك القمر بوجوده في العذراء لتحدث تحسين بعملك، مشروع يسير بالسرعة القصوى، لا تجرح بالمشاعر تصرف بهدوء وسيطر على ذاتك حتى ينتقل المشروع لك وتناقش المواضيع المهمة، للبعض خبر من بعيد او يقوم بتمارين حتى يطرد التوتر الداخلي، تنشط ذاكرتك، مال في طريقه اليك

الدلو: تسوية لبعض الامور، ظرف او صدف نتيجة جهود بذلتها بمشاركة بعض المعنيين حتى تحصل على امور مالية او نقاشات ماليةاو تعمل احراج للغير حتى تحصل على المال، جردة حسابات او فواتير او استحقاقات، تحامل على جراحك ونظم مصاريفك وتحصل على فرصة مالية من بنك او تحصل على استرداد او تعويض، مرافقة مريض او قصة استشفائية

الحوت: تهوا الجدال والنقاشات العقيمة وانت اليوم امام مرحلة فيها الكثير من التساؤلات، قد تشكو من غياب الأحبة او تشعر بجفاف بعلاقاتك مع الشريك العاطفي تحتاج لدعم طرف آخر ووقوفه على تصرفاتك، لا تخالف القوانين لا تتمرد ولا تدافع عن نفسك تنال ما تريد اذا لم تتوقف عند العوائق، أجواء مقلقة حولك بسبب الشريك، انت انسان طيب وخدوم ورايك متجدد وقليل من القلق امام الخصم لذلك قوي قلبك