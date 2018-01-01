توقيت الإعلان عن رحيلي لم يكن قراري

جهينة نيوز:

قال مدرب آرسنال آرسين فينغر، اليوم الأربعاء، إن "الإعلان عن توقيت رحيله عن النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 22 عاماً في منصبه، لم يكن قراره الشخصي، وأعلن النادي الأسبوع الماضي أن المدرب البالغ عمره 68 عاماً سيترك إستاد الإمارات بنهاية الموسم الجاري رغم أنه يتبقى عام واحد في عقده".

وأبلغ المدرب الفرنسي الصحافيين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي غداً الخميس: "التوقيت لم يكن قراري في الحقيقة أما عن بقية التفاصيل فقد تحدثت عنها من قبل".

وتعرض فينغر لضغط شديد بعد إطلاق صيحات استهجان من الجماهير ضده في ظل النتائج المحبطة.

ويتمسك آرسنال، صاحب المركز السادس في الدوري، بالأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بشرط التغلب على أتلتيكو ثم التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وتابع فينغر: "هل يوجد وداع مثالي؟ لا أعرف، أود القيام بعملي بشكل جيد قدر المستطاع وهذه المجموعة من اللاعبين تستحق إنجازاً استثنائياً وأود أن أحقق هذا من أجلهم ومعهم".

وقال فينغر إنه سيواصل العمل في كرة القدم بعد هذا الموسم لكنه لم يحدد إن كان سيتولى تدريب فريق آخر.

وواصل: "حقاً لا أعرف ماذا سأفعل، هل سأحصل على قسط من الراحة؟ سأستمر في العمل وهذا أمر مؤكد وحالياً لست جاهزاً للتعليق على أي أمر آخر بخلاف تمني الأفضل لنادي آرسنال".

وسيغيب هنريك مخيتاريان لاعب وسط آرسنال عن لقاء الذهاب في إستاد الإمارات، بينما سيغيب المصري محمد النني حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بأربطة الكاحل.

المصدر رويترز