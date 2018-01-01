أمطار غزيرة على القاهرة.. وقطع طرقات

جهينة نيوز:

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى غدًا الخميس.

و بحسب وسائل إعلام مصرية أن الأمطار الغزيرة أجبرت الجهات المختصة على غلق الطرق السريعة التي تربط القاهرة بمحافظات أخرى.

وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة لعدة ساعات، ما أجبر بعض المسافرين على قضاء الليل داخل سياراتهم.

وكانت القاهرة الجديدة، وهو حي محاط بالأشجار شرقي العاصمة، الأكثر تضررا حيث سقطت الكابلات الكهربائية في مياه الأمطار التي حاصرت المواطنين داخل سياراتهم.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن الشرطة أنقذت 24 شخصا - 21 طالبا مدرسيا وسائق الحافلة واثنان من المشرفين - حوصروا أثناء رحلة إلى محمية طبيعية قرب القاهرة.

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أحمد عبد العال، في تصريح لصحيفة الأهرام الحكومية، أن تستمر الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة، وإنه من المتوقع أن يتحسن الطقس في أنحاء البلاد بدءا من يوم الجمعة.

المصدر وكالات