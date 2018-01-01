ورثة برينس يقاضون مستشفى "لم تنقذه من الموت"

جهينة نيوز:

أظهرت وثائق محكمة أن ورثة المغني الراحل برينس أقاموا دعوى قضائية ضد مستشفى بولاية إيلينوي وسلسلة صيدليات وولغرينز قائلين إنه كان بوسع المستشفى والصيدليات إنقاذ برينس في 2016 إذا كانوا شخصوا حالته بشكل صحيح وعالجوه من الجرعة الزائدة التي تعاطاها قبل وفاته بأيام.

وتتهم الدعوى التي أقيمت أمام محكمة دائرة مقاطعة كوك في شيكاغو يوم الجمعة طبيبا وصيدلية في مركز ترينيتي الطبي بمنطقة "روك أيلاند" في ولاية إيلينوي بالتقاعس عن البحث في أمر الجرعة الزائدة بشكل مناسب لمعرفة إن كان نجم البوب الراحل تلقى الاستشارة المناسبة.

ووفقا للدعوى، فقد اتهم الورثة الستة أيضا صيدليتين تتبعان سلسلة وولغرينز بصرف أدوية لبرينس ما كان ينبغي لها أن تصرف

وقال متحدث باسم شركة يونيتي بوينت هيلث المالكة للمستشفى لصحيفة منيابوليس ستار تريبيون إن الشركة لا تعقب على القضايا القائمة.