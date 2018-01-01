نظام اردوغان يحكم بسجن 15 صحفي تركي بتهمة الإرهاب

جهينة نيوز

قالت صحيفة "جمهوريت" إن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء بسجن 15 من العاملين في الصحيفة المعارضة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن المحكمة برأت ثلاثة في قضية أثارت غضبا عالميا بشأن حرية الصحافة تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بحسب ما نقلته "رويترز".

وذكرت الصحيفة أن المحكمة قضت أيضا على نحو منفصل باستمرار القضية ضد جان دوندار الذي شغل في السابق منصب رئيس تحرير الصحيفة.

يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، رئيس مجلس إدارة صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة أكين أتالاي.

وسبق أن تعرضت الصحيفة لحملة منظمة من قبل السلطات التركية بعد أن فضحت تورطها في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية آنذاك. حيث أوقف رئيس تحريرها السابق جان دوندار بعد أن رفع أردوغان دعوى ضده إثر نشر شريطي فيديو في قضية شاحنات الأسلحة التي تورطت أجهزة المخابرات التركية بإرسالها للتنظيمات الإرهابية في سوريا وتم توقيفها في عام 2014.