أهم طائرة حرب إلكترونية و تشويش تتعرض للشلل قرب سورية

جهينة نيوز

طائرة اي اس-130 " EC-130 COMPASS CALL " والتي من المفترض ان تكون واحدة من أهم طائرات الحرب الالكترونية الاساسية في الولايات المتحدة و التي لم تصدر الى اي دولة و صنع منها فقط 14 طائرة تتعرض للهجوم والشلل في اكثر بيئات الحرب الالكترونية عدائية على وجه الكوكب في إشارة الى سورية تبعا لرئيس قيادة العمليات الخاصة والذي صرح بذلك خلال ندوة GEOINT 2018

وقال الجنرال ريموند توماس وامام جمهور يقدر ب2000 شخص من خبراء الاستخبارات: نحن نعمل في سوريا في اكثر بيئات الحرب الالكترونية عدائية على وجه الكوكب والتي يؤمنها خصومنا المتواجدون هناك انهم يختبروننا يوميا يقتلون اتصالاتنا يشلون طائرات الـ اي اس-130 الخاصة بنا بينما نحن ولسبب واضح لا نعلم الكثير من التفاصيل عن طبيعة الهجوم الذي استهدف اي اس-130 ما نعلمه هو ان الروس ووفقا لتعبير احد خبراء الحرب الالكترونية قاموا بعمل جيد في النزاعات الاخيرة باستخدام الحرب الالكترونية والروس متواجدين حاليا في سوريا ويمدون الجيش السوري بمعظم العتاد الذي يستخدمه.

لوري مو وهي كولونيل متقاعد متخصصة في الحرب الالكترونية صرحت بأن الجانب الروسي اعاد بناء وتصميم اسطوله من انظمة الحرب الالكترونية بالكامل خلال العشرين سنة الماضية مضيفتا ان الروس وبعد مهاجمتهم لجورجيا استنتجوا بانهم بحاجة الى تحديث قدراتهم في مجال الحرب الالكترونية مما دفعهم الى انفاق الملايين في هذا الجانب بعد الحرب الجورجية ونتج عن هذا الانفاق قدرات قاتلة وقدرة على التشويش على عدد كبير من الترددات وعلى بعد مئات الكيلومترات.

لوري مو اشارت الى ان الروس ربما لم يستهدفوا قدرات الحرب الالكترونية الخاصة بEC-130 بشكل مباشر ولكنهم اتبعوا الطريق الاكثر سهولة من خلال التداخل مع الملاحة الموقع والتوقيت PNT او مع معدات الاتصالات الخاصة بالطائرة مما يجعل من الصعب الطيران بالطائرة وخاصة ان على الطاقم الاعتماد على الخرائط وخط النظر وتكتيكات اخرى.

المشكلة في طائرة اي اس-130 ان الطاقم واثناء القيام بمهام التشويش لا يفعل الكثير مما يجعلهم اكثر عرضة للهجمات ومن الممكن للطاقم ان يضيع بعد فقدان الPNT والاتصالات الروس يعلمون جميع نقاط ضعفنا

واقرت لوري طومسون وهي مستشارة دفاعية معروفة بوجود مشكلات اخرى لا بد للقوات الامريكية التعامل معها بنجاح مشيرة الى ان القوات الامريكية امضت الكثير من الوقت في مواجهة اعداء في جنوب غرب اسيا لا يملكون التعقيد التقني مما جعل الولايات المتحدة في وضع لا يتطلب منها الاسراع في الحرب الالكترونية التكتيكية

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