موجة غضب في ألمانيا بسبب حارس بن لادن.. !؟

جهينة نيوز:

فجر أحد حراس زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي الراحل أسامة بن لادن، غضباً في ألمانيا، حيث سارعت وزارة الداخلية إلى تطمين الرأي العام، مؤكدةً انها تعتزم ترحيل الرجل الذي يحمل الجنسية التونسية، رغم وجود عقبات قانونية.

واندلعت الأزمة بعد أن أعلنت الحكومة المحلية في إقليم ولاية شمال الراين ويستفاليا، أن الحارس "سامي أ" الذي يحمل الجنسية التونسية، يتلقى راتب إعانة شهري من الدولة يبلغ 1427 دولاراً.

وجاء تصريح الحكومة محلّية رداً على أسئلة لممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي طلب إحاطة في شأن الرجل، ليُفجّر الفضيحة التي أثارت موجة من الغضب بسبب تلقي الإرهابي السابق أموالاً من دافعي الضرائب الألمان

وحاول المتحدث باسم وزارة الداخلية الفدرالية هارالد نيمانز، تهدئة الغضب الشعبي، حين قال الأربعاء: "هناك محاولات لترحيل الحارس الشخصي السابق لبن لادن"، مشيراً إلى أن قوة من الوزارة ستدرس القضية قريباً.

ووصل "سامي أ" إلى ألمانيا عام 1997 بتأشيرة طالب، ويعتقد أنه تلقى تدريبات في أحد معسكرات "القاعدة" في أفغانستان ورافق بن لادن لأشهر عدة عام 2000، لكن الرجل ينفي ذلك.