ماكرون.. باريس وواشنطن تعملان على حل "إنساني وسياسي" في سوريا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معا للوصول إلى حل إنساني وسياسي "للنزاع الدائر" في سوريا، وفقا لتعبيره.

وفي خطاب أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن قال ماكرون "نحن نعمل معا على حل إنساني على المدى القصير على الأرض، ونساهم في تسهيل الوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدا لهذا النزاع المأساوي".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شنت يوم 14 نيسان/ أبريل الماضي، عدوانا ثلاثيا على سوريا، بذريعة الرد عل الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.