بالصور بقايا الصواريخ الأمريكية و الآوروبية التي مزقتها الدفاعات السورية

جهينة نيوز

أقامت الدفاع الروسية معرض لبقايا صواريخ العدوان الثلاثي على سورية و عرضت بقايا متنوعه لصواريخ توماهوك و ستورم شادو و غيرها من البقايا التي تم جمعها من سورية, فيما أكدت الدفاع الروسية رسمياً نقل صاروخي توماهوك بحالة جيدة من سورية الى روسيا تم إسقاطهم و تعطيلهم.

و من بين الصور صور لقطع صاروخية تم إنتاجها نهاية العام 2016 و مع الاخذ بعين الاعتبار فترة التجميع يعتقد ان الصواريخ دخلت الخدمة قبل العدوان الثلاثي بأسابيع قليلة و يعتقد انها للصواريخ " اي جي ام 158بي جاسم اي ار" و التي تعتبر احدث ما صنع الامريكي حتى الآن.