بالصور بقايا الصواريخ الأمريكية و الآوروبية التي مزقتها الدفاعات السورية

الأربعاء, 25 نيسان 2018 الساعة 20:59 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور بقايا الصواريخ الأمريكية و الآوروبية التي مزقتها الدفاعات السورية

جهينة نيوز

أقامت الدفاع الروسية معرض لبقايا صواريخ العدوان الثلاثي على سورية و عرضت بقايا متنوعه لصواريخ توماهوك و ستورم شادو و غيرها من البقايا التي تم جمعها من سورية, فيما أكدت الدفاع الروسية رسمياً نقل صاروخي توماهوك بحالة جيدة من سورية الى روسيا تم إسقاطهم و تعطيلهم.

و من بين الصور صور لقطع صاروخية تم إنتاجها نهاية العام 2016 و مع الاخذ بعين الاعتبار فترة التجميع يعتقد ان الصواريخ دخلت الخدمة قبل العدوان الثلاثي بأسابيع قليلة و يعتقد انها للصواريخ " اي جي ام 158بي جاسم اي ار" و التي تعتبر احدث ما صنع الامريكي حتى الآن.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا