المشاط يؤدي اليمين الدستورية في اليمن و يتوعد قوى العدوان

جهينة نيوز

ألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط كلمة أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب أكد فيها أن مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد لبناء الدولة تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" هو مشروع المرحلة المقبلة و توعد قوى العدوان التي إختارت ان تحول عدوانها على اليمن الى حرب مفتوحة, مؤكداً بأن اليمن سيثبت لقوى العدوان بأن خياراتها خاطئة و فوق طاقتها.. و فيما يلي نص الكلمة:

اسمحوا لي بداية أن أتوجه إليكم ومن خلالكم إلى كل أبناء الشعب اليمني رجالا ونساءً، صغارا وكبارا، بخالص وأصدق التعازي في فقدان الأخ الرئيس الشهيد صالح الصماد، رحمة الله عليه، مشاطرا الجميع مشاعر الحزن والغضب ومشاعر الفخر والاعتزاز معا.

نعم حزينون جدا لأننا فقدنا رجلا كان وسيبقى من خيرة ما أنجبته اليمن، ونعم غاضبون جدا لأن الفعل من قبل عدو جبان تمادى كثيرا وتطاول كثيرا، لكننا في نفس الوقت معتزون وفخورون جدا لأن القادة في هذا البلد هم من هذا النوع الذي يرى سيادة بلده وكرامة شعبه وعدالة قضيته فوق حطام الدنيا الرخيص، وفوق بريق المنصب الزائف، بل وأغلى من النفس والمال والولد، وهذا والله هو الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، ذلك الرجل الذي عاش فينا حرا كريما من أجل دينه ووطنه وشعبه، وغادرنا شهيدا عزيزا من أجل دينه ووطنه وشعبه.

هذا عزاؤنا فيه وعزاؤنا أيضا أنه رحل إلى ربه تاركا لنا من عظمة المواقف ومن صلابة الإرادة شعبا صامدا صمّادا، وعزما لا يلين.

ولذلك على هذا العدو أن ييأس تماما، وأن لا تذهب به الأحلام بعيدا، وعليه أن يدرك بأنّ الدم اليمني المسفوح ظلما وعدوانا منذ ما يزيد على الثلاث سنوات هو نفسه دم الصماد، دم المشّاط، دم كل واحد في هذا الشعب، ومن هنا هو لم يأت بجديد ولن يأتيَ بجديد أيضا، هو فقط يفاقم أخطاءه ويصادر قرار الحرب من يده، ويضاعف حجم التطابق والتشابه بينه وبين حلفائه من القاعدة وداعش فكرا وسلوكا، ومفهوما وممارسة، وحشية وبشاعة.

الأخ الرئيس، الإخوة النواب، الإخوة الأعضاء، كما تعلمون لا أحب بطبعي الإسهاب في الحديث، لذلك سأختم باقي هذه الكلمة بنقاط سريعة:

أولا: الشكر لثقتكم وأنا أعتز بها كثيرا لأنها ثقة الرجال الكرام الذين ثبتوا وصدقوا مع وطنهم ولأنها في نهاية المطاف ثقة شعب فوَّضَكم لتمثيله لذلك أعدكم بالسعي جاهدا لأن نكون عند المستوى المطلوب.

ثانيا: "يدٌ تحمي ويدٌ تبني"، هو برنامج ومشروع رئيسنا الشهيد وهو نفسه البرنامج والمشروع الذي سيتسمر إن شاء الله.

ثالثا: هذا العدو من قبل ومن بعد قد اختارها حربا مفتوحة، ولذلك سنكون جميعا معنيين كدولة وجيش ولجان وقوى سياسية واجتماعية، بل ملتزمين بإثبات أن ما فعله العدو كان خطأ فادحا ومكلفا للغاية وفوق طاقته أيضا.

رابعا: نحمل الإدارة الأمريكية ما أقدم عليه النظام السعودي بإشرافها ورعايتها وسلاحها من اغتيال للرئيس الشهيد صالح الصماد، والتي تعتبر بحسب القانون الدولي جريمة اغتيال سياسي ومساس بسيادة الشعب اليمني باستهداف رمز من رموزه الوطنية، وكذلك ما أقدم عليه النظام السعودي من جرائم إبادة جماعية كان منها الجريمة الوحشية بحق المواطنين في بني قيس محافظة حجة أثناء حفل زفاف، وجريمة الاستهداف للمواطنين في عبس، وغيرها من الجرائم في عموم محافظات الجمهورية، وقد قدّم الرئيس الشهيد الصماد الصورة الحقيقية المعبرة عن إباء وصمود وشموخ شعبنا، كما قدم الطفل سميح علي الصورة المعبرة عن مظلومية شعبنا التي لا نظير لها على وجه المعمورة، وقدمت الجرائم الوحشية برعاية وحماية وإشراف أمريكي دليل واضح على طبيعة هذا العدوان في ممارساته الإجرامية وأهدافه الشيطانية، وأنه لا مشروعية له وليس سوى عدوان ظالم يهدف إلى احتلال بلد مستقل ذو سيادة، والاستعباد لشعب عزيز.

خامسا: نعاهد الله ونعاهد الشعب بأننا سنواصل المشوار على ذات المبادئ التي قدّم من أجلها شعبنا كل هذه التضحيات، والنزول الدائم عند كل ما يسهم تحقيق آماله وتطلعاته وصون سيادته وحريته وحقه في إقامة دولته الحرة المستقلة، والخالية من الفساد، وعلى قاعدة السلام المشرف، ومبدأ الشراكة والتعاون والتكافل والتكامل بين كل أبنائه الشرفاء، وكل قواه الوطنية، مستمدا من الله المعونة والتوفيق، ومهيبا برفاقي في المسؤولية في كل مستوياتها العملَ سويا بكل جد وإخلاص كالجسد الواحد، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤملا من أبناء شعبنا العزيز تظافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي، ما يساهم بالنهوض بالمسؤولية في مواجهة التحديات وتجاوز العوائق والصعوبات وصولا إلى بناء الغد المشرق والمستقبل الواعد نضالا متواصلا وجهادا مستمرا حتى يأذن الله بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة.

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