شمخاني يلتقي نظيره الروسي في سوتشي

جهينة نيوز

التقى امين المجلس الاعلى للأمن القومي على شمخاني، الثلاثاء، في سوتشي، نظيره الروسي "نيكولاي باتروشيف".

و أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي ان باتروشيف التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وبحث الجانبان "الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

ووصل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، يوم امس الثلاثاء، الى سوتشي الروسية للمشاركة في اجتماع المسؤولين الأمنيين لدول القارات الخمس.

و في ذات السياق اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاربعاء، أن الفوضى هي سياسة أمريكا في المنطقة من أجل توسيع قواعدها العسكرية فيها.

وأفادت وكالة تسنيم أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاميرال علي شمخاني وخلال كلمة له، اليوم الأربعاء، في اجتماع المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى لمختلف الدّول العالمية من القارات الخمسة والمُنعقد في مدينة سوتشي الرّوسيّة، قال: "يمكن القول اليوم بشكل حاسم إنّه لا يوجد سوى الحل السياسي لأزمات العالم اليوم من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان إلى شبه الجزيرة الكورية؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يتم تجاهل الأزمات السياسية ويتم القرع على طبول الحرب؟".

ولفت الأميرال شمخاني إلى أن أمريكا تعتبر أكبر مصدّر للأسلحة والذخائر من حول العالم حيث أنّها تتحكّم بأكثر من ثُلث سوق السلاح في العالم ويتم بيع أكثر من 70 بالمئة من هذه الأسلحة إلى منطقة الشّرق الأوسط، وأضاف: "على مدى العقد الأخير تضاعفت مبيعات الأسلحة إلى الشّرق الأوسط وتحوّلت المنطقة إلى مخزن للسلاخ والبارود".

ونوّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن السياسة الاكيدة التي تمارسها أمريكا في المنطقة هي إدارة الفوضى ونشرها من أجل تعزيز وتوسيع قواعدها العسكرية ورفع مبيعات الأسلحة والتّدخل في شؤون المنطقة.

كما أشار الأميرال شمخاني إلى المحادثات النووية الإيرانية التي جرت مع الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدّولي والاتحاد الأوروبي قائلا: "هذه المحادثات هي مثال واضح للعالم لأنه يُمكن عبر الحوار والمحادثات التّوصّل لحل توافقي من أجل إنهاء الأزمات الصّعبة".

وأضاف: "لكن ما هو أهم من التوصّل الى الاتفاق هو التزام أطرافه بتعهداتهم من أجل ضمان تنفيذه. للأسف فإننا اليوم أمام إدارة أمريكية لم تكتف بالاستهزاء من تعهدات الإدارة الامريكية السّابقة؛ بل تتجاهل كافّة المبادئ الأساسية للقوانين الدّولية وليس فقط فيما خص الاتفاق النووي مع إيران بل يشمل هذا الأمر أيضا المعاهدات الثّنائية والاتفاقيات الدّولية التي وقّعتها سابقًا".

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن أي اتفاق تتوصّل إليه أمريكا وأوروبا حول الاتفاق النووي لاحقًا هو اتّفاق لا يملك أيّ قيمة من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: "أنا أؤكّد لكم أن أحلامهم حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحقق. وأي محادثات جديدة حول موعد انتهاء القيود المفروضة حاليًا على البرنامج النووي الإيراني سيعني إنهاء الاتفاق النووي لأن إلغاء القيود وإعادة مسار البرنامج النووي الإيراني إلى مساره يقع ضمن إطار المعاهدة هو جزء مهم من التّعهد المقدّم من قبل إيران في الاتفاق النووي".

كما تطرّق شمخاني إلى قضية فلسطين والتّطورات على السّاحة الفلسطينية، قائلا: "اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة للكيان الصّهيوني لن يساعد حل الازمة الفلسطينية بل سيُشعل نار الحرب في فلسطين".