بعد أن ربط حذاءه وتجاهل تحيتهم.. إسرائيل تطلب ضم محمد صلاح إلى جيشها

جهينة نيوز:

أثار وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان الجدل حول محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد تألقه في فوز فريقه 5-2 على روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب ليبرمان في حسابه على موقع تويتر: "سأتصل برئيس الأركان لأطلب منه ضم محمد صلاح إلى الجيش الإسرائيلي وذلك بعد فوز ليفربول على ضيفه روما الايطالي 5-2 في ذهاب نصف النهائي على ملعب آنفيلد".

وأحرز محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما في فوز ليفربول على روما بملعب آنفيلد.

وكان نجم بازل السويسري السابق رفض مصافحة لاعبي ماكابي تل أبيب الإسرائيلي عام 2013 في الدور التمهيدي لدوري أبطال اوروبا مفضلا تغيير حذائه.

وقبل بداية مباراة الإياب، فضل ضرب قبضة يده فقط بدلا من مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي الذي قامت جماهيره باطلاق صفرات الاستهجان ضده خلال المباراة.

المصدر بوابة الفجر