ميدالية ذهبية لسورية في رياضة الكيك بوكسينغ بأوكرانيا

جهينة نيوز

نال اللاعب السوري دانيال ماهر نصير الميدالية الذهبية في البطولة الدورية لرياضة الكيك بوكسينغ التي أقيمت في أوكرانيا.

وأقيمت البطولة ضمن فئة الـ 12 و الـ 13 سنة ووزن 60 كغ.

وتضاف هذه الميدالية إلى عشرات الميداليات التي حصدها البطل دانيال في مسيرته الرياضية والتي كان آخرها الميداليتين الذهبيتين في بطولة كييف في شهر كانون الثاني وبطولة أوكرانيا في شهر آذار من هذا العام.

وقدم القنصل الفخري لسورية في أوديسا رئيس الجالية السورية في أوكرانيا المهندس علي عيسى والجالية التهنئة للبطل دانيال على هذا الانجاز ورفع علم سورية في المحافل الدولية.

سانا