بقيمة 52 مليون ليرة تدشين مشروع طاقة متجددة لمشفى الأسد الجامعي

جهينة نيوز

دشن وزيرا الكهرباء محمد زهير خربوطلي والتعليم العالي عاطف النداف مشروع طاقة شمسية لتسخين المياه على سطح مبنى المجمع السكني في مشفى الأسد الجامعي بكلفة وصلت إلى /52/ مليون ليرة سورية تقريبا.

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء نشرته “الوطن أون لاين” أن المشروع تم تنفيذه ضمن إطار التوجه نحو تطبيقات الطاقات المتجددة في كافة المجالات ولا سيما الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أو لأغراض تسخين المياه.

وأكد البيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع ووضعه بالخدمة من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء – المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة التعليم العالي – مشفى الأسد الجامعي بهدف تأمين المياه الساخنة للمجمع السكني في المشفى وبتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن المشروع تم بناء على دراسة فنية واقتصادية انجزت من قبل فريق متخصص مشترك من المركز الوطني لبحوث الطاقة ومشفى الأسد الجامعي، حيث يؤمن المشروع حوالي /28000/ لتر من المياه الساخنة يوميا.

وأشار إلى أن مساحة اللواقط الشمسية المستخدمة في المشروع حوالي 500 متر مربع وعدد الأنابيب الشمسية المفرغة 2800 أنبوب شمسي .

وبين أن الوفر السنوي الطاقي المتوقع من المشروع في حال استخدام مادة المازوت حوالي 42000 لتر مازوت سنويا، اي مايحقق وفر مالي يقدر بـ 12 مليون ليرة سورية سنويا.

أما في مجال استهلاك الطاقة يوفر 252 الف كيلو واط ساعي تبلغ قيمتها 17 مليون ليرة سورية في حال استخدام الكهرباء.