قافلة مواد غذائية ودوائية من حمص إلى الغوطة الشرقية

جهينة نيوز ‏

دعما للأهالي في الغوطة الشرقية بعد تحريرها من الإرهاب من قبل بواسل الجيش ‏العربي السوري انطلقت من محافظة حمص صباح اليوم باتجاه الغوطة الشرقية قافلة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات المتنوعة وسيارة محملة بمختلف أنواع الأدوية إضافة إلى عيادة متنقلة مقدمة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص وشركة ميديكو للصناعات الدوائية بحمص.

وبينت سمر السباعي مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص أن القافلة تضم مواد متنوعة من معلبات وأغذية متنوعة من كعك ومعجنات وغيرها من الأغذية إضافة إلى معدات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وألبسة والعديد من الاحتياجات الأخرى والأدوية لمختلف الحالات المرضية وعيادة متنقلة تضم مختلف الاختصاصات لمعالجة أي حالة مرضية موجودة.

وأضافت السباعي: إن العديد من الجمعيات بمدينة حمص شاركت بهذه القافلة وهي الجمعية الخيرية الإسلامية عون “جمعية البر والخدمات الاجتماعية- جمعية رعاية الطفل- جمعية كريم- جمعية الهادي- جمعية خالد بن الوليد- جمعية عضد الفقراء- جمعية الإنشاءات- جمعية الزرزورية- جمعية شباب الخير” بالإضافة إلى شركة ميديكو للصناعات الدوائية.

بدوره أكد الدكتور نبيل القصير مدير معمل ميديكو للصناعات الدوائية بحمص أن مشاركتهم كانت من خلال سيارة من الأدوية المختلفة لعدد من الأمراض القلبية وأدوية التهابات ومسكنات ومطهرات وغيرها وذلك بهدف مساعدة الأهالي في الغوطة للمساهمة في تحسين أوضاعهم على مختلف المستويات.

ومنذ الساعات الأولى لإعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب في الرابع عشر من الشهر الجاري دخلت سلسلة إجراءات حكومية لدعم أهالي المدينة حيز التنفيذ عبر إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية تم توزيعها على الأهالي مجانا بالتوازي مع دخول ورشات لصيانة وإعادة تأهيل الخدمات في المدينة.