ديدان خنفساء القمامة جديد البرغر في المانيا

جهينة نيوز:

خرج البعض في مدينة آخن بغرب ألمانيا عن المألوف إذ أقبلوا على تناول برغر حشري مصنوع من ديدان خنفساء القمامة،وهذه اليرقات ذات قيمة غذائية عالية حيث أنها غنية بالبروتين وتتم تربيتها في هولندا.

ويقدم هذا البرغر مع الخس والبصل والطماطم في متجر كبير بمدينة آخن أضافه إلى بضائعه بعدما لاقى نجاحا في هولندا وبلجيكا.

وقال أحد المارة ويدعى مانفريد رويدر بعد أن تناول شطيرة برجر حشري إن هذا البرغر بديل جيد للحم مضيفا ”كانت لدي تحفظات في البداية لكنني طلبت شطيرة ثانية لأن طعمها لذيذ للغاية“.

وذكر باريس أويزيل، وهو أحد مؤسسي شركة (باج فاونديشين) الناشئة التي تصنع البرغر، إنه قضى أربع سنوات في تطوير الفكرة مع شريكه ماس كرايمر.

وأوضح أويزيل ”الأمر بسيط عليك ابتكار منتج جميل شكله مقبول ولا تظهر فيه أي حشرات“ وأضاف أن رائحة البرغر جذبت الزبائن.