بالفيديو.. كلب يتسبب بإصابة خطيرة لفتاة صينية؟!

جهينة نيوز:

تعرضت إمرأة في الصين إلى إصابة خطيرة من جراء سقوط كلب على رأسها من إحدى البنايات السكنية المرتفعة، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة في المكان.

ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل"، أنّ الحادثة وقعت في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قواندونغ الجنوبية في الصين.

وذكرت وسائل إعلام صينية، بحسب "سكاي نيوز"، أنّ الحادث وقع في 15 نيسان الحالي، عندما كانت المرأة تسير في الشارع، وفجأة سقط كلب من أحد الطوابق على رأسها وكتفها، فسقطت أرضاً وقد أغمي عليها.

ورصدت كاميرات المراقبة مرور إمرأة وفتاة في الشارع، وعند اقترابهما من مدخل مبنى، سقط كلب من الأعلى على الفتاة لترتمي على الأرض فاقدة الوعي. كما يظهر الفيديو هروب الكلب مباشرة بعد سقوطه المفاجئ والقوي.

وبعد نقل الفتاة إلى المستشفى، تبيّن أنّها مصابة بإرتجاج في الدماغ وأضرار جسيمة في الرقبة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، ولا تزال تجري تحرياتها بحثاً عن صاحب الكلب.