تعرف على المدينة الأكثر إزعاجاً في العالم؟

جهينة نيوز

قامت بها الشركة الألمانية بدراسة اعتمدت على تأثير التلوث الصوتي الذي يؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير الأمر الذي يسبب الاكتئاب وفقدان البصر.

كما شملت الدراسة ٥۰ مدينة كبيرة في العالم، حيث قام الباحثون دراسة بيانات ۲۰۰ ألف شخص لقياس قدراتهم على الاستماع.

ليخلص البحث إلى اعتبار مدينة قوانغتشو الصينية الأكثر تلوثا صوتيا في العالم، المدينة التي يصل عدد سكانها إلى ۱۲ مليون نسمة بالإضافة لعدد كبير من المصانع.

ومن بين المدن الأكثر تلوثا ضوضائيا حلت مدن بكين ونيودلهي ومومباي، أما المدن الأقل تلوثا فكانت فيينا وأوسلو وزيوريخ، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية التلوث الصوتي بأنه يؤدي إلى فقدان السمع و مشاكل في القلب بالإضافة لإلى إكتئاب.

ويعتبر التلوث الضوضائي أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى خفض مستوى الحياة في المدن.