هكذا وصفت مايا دياب أهالي مصر!

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب في الساعات الأخيرة الجمهور، من خلال نشرها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل صورة لها ظهرت فيها بكامل اناقتها وجمالها.

واللافت أن دياب ارفقت الصورة بتعليق توجهت فيه الى اهالي مصر وقالت:" طاقة ايجابية وحب الحياة وناس طيبة وجدعة..مصر ملكة على عرش البلاد فيكي سحر ما بيخلصش ابداً.. مصر ام الدنيا- القاهرة- مايا دياب".

وإشارة الى أنّ آخر إطلالة للفنانة مايا دياب كانت بتوقيع الماركة العالمية "دولتشي أند غابانا"، إذ ارتدت مايا legging أزرق اللون تميّز برسومات الملائكة، وبلغ ثمنه 875 دولارا أميركيا.