ايران تهدد امريكا باستئناف عمل منشآتها النووية المتوقفة في حال خروجها من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أعلن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شامخاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تستأنف عمل منشآتها النووية الموقفة سابقا، في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال شامخاني للصحفيين ردا على كيفية انعكاس انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من الصفقة على الأمن القومي الإيراني: "نحن سنعيد عمل منشآتنا النووية التي كانت قبل مجيء الاتفاقية".

وشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، هجوما لاذعا على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب طالب الدول العربية الرغبة في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أن تدفع أموالا مقابل بقاء تلك القوات، بحسب قوله.

ودعا روحاني الرئيس الأمريكي أن يبرهن أولا مدى تنفيذه والتزامه بالاتفاق النووي، ثم يدعو الى التشكيك به.

وقال الرئيس الإيراني: "إيران أثبتت عبر الاتفاق النووي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يكذبان على العالم بشأن إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أغلب مشاكل المنطقة ناجمة عن خطأ الغرب في إدارة شعوب هذه المنطقة.

سبوتنيك