موسكو تعارض بشكل قاطع إرسال قوات عربية إلى سوريا!

الأربعاء, 25 نيسان 2018 الساعة 12:27 | سياسة, عالمي

موسكو تعارض بشكل قاطع إرسال قوات عربية إلى سوريا!

جهينة نيوز

صرح السيناتور الروسي، إيغور موروزوف، بأن موسكو تعارض قطعيا إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيصبح في حال وقوعه انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن روسيا تعارضه بشكل قاطع. وعلى أي أساس سيتم ذلك؟ إنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وأضاف أن إرسال قوات من قطر وبلدان خليجية ومصر إلى سوريا هو مبادرة من الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال أمس الثلاثاء، إن على قطر أن ترسل قوات إلى سوريا، إذا كانت لا تريد أن تخسر الدعم العسكري الأمريكي.

ونقلت صحيفة "Wall Street Journal" عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لحشد عسكريين من الدول العربية ليحلوا محل الجنود الأمريكيين في سوريا من أجل استقرار الأوضاع شمال شرق البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية دعت مصر والسعودية وقطر والإمارات لتخصيص مليارات الدولارات لإعادة إعمار شمال سوريا، بالإضافة إلى إرسال قواتها إلى هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي


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