الكشف عن دور محمد بن سلمان في مقتل صالح الصماد!

جهينة نيوز

قال السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، بأن تصفية رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد، نفذت من قبل القوات الملكية الجوية ردا على تهديده بإطلاق الصواريخ على السعودية.

وقال خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمد الله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح".

وأضاف: "هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع".

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، فيما نعى زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، "ببالغ الحزن والأسى" مقتل الصماد، متوعدا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالرد.

بدروه، دعا المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه "مسيرة البنادق" في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد ،فيما اعتبرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل الصماد، ضربة موجعة وقاسية للقوات الحوثية وانتصارا للقانون.