118 دولة تشارك في الاجتماع الدولي للأمن في سوتشي الروسية

جهينة نيوز

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن ممثلي 118 دولة وصلوا إلى سوتشي من أجل المشاركة في الاجتماع الدولي التاسع الرفيع المستوى لشؤون الأمن.

وقال باتروشيف خلال افتتاح الاجتماع: "اليوم وصل إلى سوتشي وفد من الأمم المتحدة و118 دولة".

وأضاف: "المستوى المهني العالي للمشاركين، والتغطية الجغرافية الواسعة للدول الموجودة تؤكد أن المبادرة الروسية بإجراء هذه اللقاءات تحتفظ بشعبيتها، تفتح مجالات إضافية لتبادل الخبراء المجرد من السياسة والبحث عن طرق جديدة وحلول موحدة لمشاكل الأمن الدولي الملحة".

ويجري المؤتمر في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 25-26 نيسان/أبريل، بمشاركة ممثلي الدوائر الأمنية رفيعي المستوى.

وسيناقش المشاركون تطور استراتيجية وتكتيك التنظيمات الإرهابية الدولية، مسائل ضمان الأمن المعلوماتي العالمي، مشكلة نمو إنتاج والإتجار غير المشروع بالمخدرات بصفة تهديد للسلام والاستقرار، وأيضاً ضمان أمن أحداث عامة وثقافية ورياضية كبيرة، بما فيه كأس العالم الذي سيجري في روسيا في العام الجاري.

سبوتنيك