روحاني: أمريكا والغرب يسعون لنهب مصادر العالم العربي

جهينة نيوز

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، ان الامريكان يسعون وراء نهب مصادر العالم العربي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان الرئيس حسن روحاني اعتبر في كلمة خلال مراسم افتتاح حدث "تبريز2018" بمناسبة اختيار هذه المدينة عاصمة للسياحة في العالم الاسلامي، الظلم والمجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني ناجمة عن الرؤية الخاطئة.

واضاف، ان البعض يعتقد ان البيت الابيض يجب ان يتخذ القرار بشأن الشرق الاوسط ويعتقدون ان الكيان الصهيوني الغاصب والظالم يمكنه دائماً الهيمنة على بعض شعوب هذه المنطقة.

وأكد روحاني ان الامريكان والغرب يسعون وراء نهب مصادر العالم العربي، قائلا، ان انظاركم متوجهة نحو حسابات بعض الدول الاقليمية المليئة بمئات مليارات الدولارات، طمعكم بالحسابات المليئة بالاموال والذهب الاسود لهذا المنطقة افقدكم عقولكم، وان ماتنطقون به يومياً لايناسب شعوب المنطقة والقرن الحديث.

وأضاف، ان الاجانب لم يجلبوا للمنطقة الامن ابداً، قائلا، ان تدمير افغانستان والاعتداء على العراق براً وجواً وهيمنة الارهاب على المنطقة والطائرات والقنابل التي بحوزة السعودية من ابرز الادلة على تواجد الاجانب في المنطقة.

ولفت الرئيس الايراني الى ان ايران اثبتت للعالم انها لا تسعى وراء اسلحة الدمار الشامل وان ملف PMD (مزاعم الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي) كان غير صحيح وافتراء، قائلا، اننا ابعدنا جميع التهم من خلال الاتفاق النووي واثبتنا للعالم ان امريكا والكيان الصهيوني كانوا يكذبون لعدة عقود تجاه ايران.

وأضاف، من خلال الاتفاق النووي اثبتنا صدق الشعب الايراني لكن انتم تريدون اتخاذ القرار بشأن مستقبل الاتفاق النووي؟ في البداية مالذي فعلتموه في السابق من اجل الاتفاق النووي اثبتم انكم لستم ملتزمين بالعهد.

واشار روحاني الى تصريحات ترامب التي وصف فيها الاتفاق النووي بالاتفاق السيء والخطير، قائلا، اذا كان هذا الاتفاق سيئاً لماذا قمتم بالتوقيع عليه؟ ألم يكن مسؤولو امريكا السابقين يعرفون ذلك؟ انت لاتعرف شيئاً عن السياسة والحقوق والاتفاقات الدولية، انت مجرد تاجر لاتعرف بعالم السياسة، ان مشكلتنا اليوم هي اننا نواجه ساسة لايدركون ابعاد تصريحاتهم وقراراتهم.

وأضاف، ان تعامل ايران الواسع والبناء مع العالم ليس بسبب الاتفاق النووي فحسب بل لاننا نسعى من خلال التعامل مع العالم وراء مصالح مشتركة وكنا نعتبر دائماً الحل الصحيح والوحيد هو حل رابح-رابح ، فاذا كان طرف ما يسعى في الاتفاقات الدولية وراء مصالحه الخاصة فلن يبقى ذلك الاتفاق ابداً.

تسنيم