ليبيا: احتراق طائرة في قصف على مطار سبها الدولي

جهينة نيوز

أسفرت الاشتباكات المسلحة بمدينة سبها جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس ،في احتراق طائرة مدنية رابضة بمطار سبها الدولي ،جراء اصابتها بقذيفة عشوائية.

و ذكرت مصادر مطلعة ،أن الطائرة تابعة لشركة قلعة الصقر للنقل الجوي والبري والبحري، في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اشتعال النيران بأحد الطائرات المدنية ،بعد استهدافها بقذيفة.

ومنذ 25 فبراير شباط الماضي، تشهد المدينة اشتباكات متقطعة، اسفرت عن مقتل نحو 14 مدنيا و إصابة 66 آخرين ،في مواجهات هي الأعنف التي تشهدها المدينة الجنوبية ، بين من يعتبرها مواجهات قبلية بين "التبو" و"أولاد سليمان"، وبين من ينفي ذلك ويؤكد أنها معارك بين "الجيش الليبي" وقوات أجنبية، في إشارة إلى مجموعات تشادية مسلحة.

موقع قناة العالم