مقتل 16 في هجوم على كنيسة بنيجيريا

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 16 شخصا، اليوم الأربعاء إثر هجوم شنه رعاة مسلحين ببنادق على كنيسة في ولاية بوسط نيجيريا.

ونقلت رويترز عن موسى يامو المتحدث باسم الشرطة في ولاية بينو قوله: إن الهجوم وقع في نحو الساعة السادسة صباحا في قرية أيار مبالوم التابعة لمنطقة جوير الشرقية، وتأكد مقتل 16 شخصا بينهم قسان.

يذكر أن الرعاة المشاركون في العنف معظمهم من جماعة الفولاني العرقية، ويتبادل الجانبان شن هجمات.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في اشتباكات هذا العام بين رعاة ومزارعين بوسط نيجيريا في تفجر للعنف يضع ضغوطا على الرئيس محمد بخاري قبل أقل من عام على انتخابات يريد التنافس فيها.

وتثير الاشتباكات الدامية، التي لها صلة بالحقوق في الرعي والأراضي الخصبة الآخذة في التقلص، تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن في البلاد، وقتل نحو 73 شخصا في ولايات وسط نيجيريا، التي تعرف باسم الحزام الأوسط، في الأيام القليلة الأولى من 2018.