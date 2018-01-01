إصابة شرطيين ومدني في إطلاق نار بمتجر أمريكي

جهينة نيوز

أعلنت شرطة مدينة دالاس الأمريكية، اليوم الأربعاء، على تويتر أن اثنين من أفرادها أصيبا بجروح خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار في متجر هوم ديبوت بولاية تكساس الأمريكية، وأن مدنيا أصيب أيضا في الحادث.

ونقلت رويترز عن تلفزيون محلي تابع لشبكة (سي.بي.إس) أن السلطات تبحث عن مشتبه به، ولم يرد مزيد من التفاصيل حتى الآن عن ملابسات الحادث.

وكانت شرطة سان برونو في كاليفورنيا، قد أكدت معلومات، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، حول إصابة 4 أشخاص بجروح بإطلاق النار في مقر يوتيوب ومقتل شخص واحد.

وقال رئيس شرطة المدينة للصحفيين: "في المجموع لدينا 4 ضحايا (مصابين)، تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية، وشخص آخر، الذي توفي في المبنى".

وأفاد أحد ممثلي مستشفى سان فرانسيسكو، بأن 3 أشخاص نقلوا إلى المنشأة الطبية، أحدهم في حالة حرجة، وكانت ذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وقد ماتت.