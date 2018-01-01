وضع شروط تنفيذ الخطة الإسعافية لاعادة الاعمار المشروعات الصناعية.. 22.6 مليون رغيف خبز "حكومي" للسوريين يومياً بـ 161.5 مليون ليرة!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 25 نيسان 2018 بما طلبه وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة إعادة الإعمار المهندس حسين مخلوف من وزارة الصناعة بالبدء بتنفيذ مشروعات الخطة الإسعافية للعام الحالي قبل تاريخ 30 حزيران القادم من العام المذكور والمعتمدة من لجنة إعادة الإعمار ولجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية وعلى ضرورة مراعاة عدة ملاحظات والأخذ بالحسبان مجموعة من النقاط الأساسية أثناء تنفيذ المشروعات المقررة في مقدمتها: اعتبار إقرار الخطة الإسعافية لوزارة الصناعة بمثابة توفر الاعتماد اللازم للبدء بتنفيذ هذه المشاريع وفق الاعتماد المخصص لكل مشروع وتالياً يحق للوزارة والجهات التابعة لها صاحبة هذه المشاريع بدء التعاقد فوراً مع الجهات المعنية للبدء بتنفيذها، على أن تتحمل وزارة الصناعة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها من حيث تجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف وغيرها من عناصر المسؤولية.

ودعا وزارة الصناعة لإعداد تقارير دورية عن التنفيذ وفق تقارير خاصة يتم تزويد لجنة إعادة الإعمار بها شكل دوري تتضمن كشوف التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسعافية ليصار إلى تحويل قيمة هذه الكشوف إلى حساب الوزارة المفتوح لهذه الغاية.

وأوضح أن لجنة إعادة الإعمار حددت موعد المباشرة في مشاريع الخطة الإسعافية قبل نهاية الشهر السادس من العام الحالي وأي مشروع يباشر بتنفيذه بعد هذا التاريخ يتعذر الصرف عليه من قبل لجنة إعادة الإعمار, علماً أن اللجنة خصصت مبلغاً مالياً قدرت قيمته الإجمالية بحدود 42,5 مليار ليرة لتنفيذ المشروعات الإسعافية على مستوى وزارة الصناعة والجهات التابعة وذلك وفق الأولويات والضرورات التي تفرضها الظروف الحالية.

من جهتها صحيفة الوطن بينت ان إنتاج الشركة العامة للمخابز من مادة الخبز بلغ حوالي 38 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تستهلك المخابز التابعة للشركة حوالى 3500 طن دقيق تمويني يومياً ينتج عنها 4200 طن خبز يومياً، أي أكثر من 3.23 ملايين ربطة خبز يومياً (على اعتبار أن وزن ربطة الخبز 1300 غرام)، ومن ثم أكثر من 22.6 مليون رغيف خبز منتج يومياً (على اعتبار أن الربطة فيها 7 أرغفة).

وعلى اعتبار أن ثمن ربطة الخبز 50 ليرة سورية؛ يكون إجمالي ما يدفعه السوريون ثمناً للخبز الذي تنتجه الحكومة أكثر من 161.5 مليون ليرة سورية يومياً، وقياساً إلى تصريح وزير المالية مأمون حمدان بأن كلفة الربطة 200 ليرة سورية، يكون إجمالي الكلفة اليومية للخبز الحكومي نحو 646 مليون ليرة سورية، وعليه يكون الدعم اليومي للخبز الذي تنتجه نحو 484.5 مليون ليرة سورية، أي إن الدعم المقدم خلال الربع الأول يتخطى 43.6 مليار ليرة سورية، من دون الأخذ في الحسبان الدعم المقدم من خلال بيع الدقيق للأفران الخاصة.

علماً بأن عدد المخابز المنتجة التابعة للحكومة يبلغ 160 مخبزاً، منتشراً في جميع المحافظات، عدا محافظة إدلب لكونها خارج السيطرة حالياً، وهذا العدد من المخابز هو من إجمالي عدد المخابز التابعة للشركة والتي كانت تبلغ 250 مخبزاً في مرحلة قبل الأزمة، حيث تعرض 90 مخبزاً للتخريب والتدمير وتعمل الشركة حالياً على تأهيل وصيانة عدد منها في المناطق التي تحررت.

وفي هذا الخصوص بيّن مدير مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا الإنتاج اليومي لا يشمل ما يتم إنتاجه في المخابز الخاصة لكونها لا تتبع للشركة العامة للمخابز، مفيداً في تفصيل آخر بأن المخبز المتنقل الذي أرسل إلى مدينة دوما قد باشر إنتاجه بطاقة إنتاجية 5 أطنان خبز يومياً إضافة إلى تشغيل 3 مخابز خاصة بطاقة إنتاجية 1.5 طن يومياً لكل مخبز وهي تعمل بإشراف الوزارة، ليكون إجمالي ما يتم إنتاجه من الخبز في الغوطة الشرقية 9.5 أطنان خبز يومياً، يضاف إليها إرسال قرابة 10 آلاف ربطة خبز يومياً إلى الغوطة الشرقية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن المرحلة القادمة سيتم فيها تأهيل المخابز التابعة للشركة السورية للمخابز وهي 14 مخبزاً متوزعة بين 5 مخابز في المليحة و6 مخابز في جوبر ومخبز في دوما ومخبز في حرستا ومخبز في عربين، وهي المخابز التابعة للشركة بينما هناك مخابز تابعة للقطاع الخاص ستعمل الوزارة أيضاً على دعمها والمساعدة في إعادة تأهيلها وفق الإمكانات المتاحة، مضيفاً: إن العمل سيجري على تأهيل المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز بحسب الأولوية لكل مخبز وذلك وفق حجم الأضرار فيها، فهناك مخابز مدمرة بالكامل وتحتاج لإعادة بناء من الأساس وتجهيز بالآلات، وهناك مخابز أخرى تعرضت لتدمير جزئي وتخريب وستتم صيانتها وإعادة تأهيلها بأسرع وقت ممكن لوضعها في الخدمة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة مستمرة بتأهيل المخابز في محافظة حلب حيث تم تأهيل 7 مخابز وفي محافظة الرقة تم تأهيل مخبز السبخة بطاقة إنتاجية 8 أطنان يومياً، وفي محافظة دير الزور تم تأهيل مخبزين إضافة إلى المخبز المتنقل وتتم دراسة تأهيل باقي المخابز المتوزعة في محافظة دير الزور وريفها وذلك بحسب الأولوية فهناك مناطق لم يعد سكانها إليها أو عدد السكان قليل ويمكن لها التزود بمادة الخبز من مخابز المناطق المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن جميع الآلات التي يتم تشغيلها في المخابز يتم تصنيعها محلياً في وحدة تصنيع المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز ولا يتم استيراد أي آلة للعمل في مخابز الشركة.