أبراج يوم الأربعاء 2018/4/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٥/ ٤: دقة بالامور ذكي ديبلوماسي ناجح بالعمل يتعامل بمهارة بالتحدث يحب النظام والترتيب، يحب عائلته احيانا يشعر بالاختلاف عن الاخرين، مستوى جديد لم يتم تحقيقه من قبل، سنة ٢٠١٨ وقوع بالتغيير تحسن بالمال إجاز سريع، تغيير جذري على مستوى الفكر والاوراق وللبعض خطبة وزواج وشراء بيت وانتقال تساعدك هذه السنة على صعيد ميراث

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: انت مضطر ان تحل مكان احد في العمل وتفاحئ المحيط بعصبيتك وتسرعك وردات فعلك ابتعد عن العصبية حاول ان تنجز ماتستطيع عمله ولاتترك انعكاس سلبي ع الصعيدين النفسي والجسدي ليس امامك خيار سوى الصبر لاجتياز هذه المرحلة انتبه لصحتك اليوم لديك صراع مفتوح حافظ ع السلام من التراجع بأمان فاليوم يوم عمل

الثور: تشعر بقوة الحظ، ترغب بإقامة علاقات اجتماعية بفضل عفويتك لا يصعب عليك اي شيء تتقدم على منافسيك تتوفر لك التسهيلات يوم إيجابي ويساعدك على البهجة والانشراح والحظ، حظ مالي وعاطفي، تخصص وقت لعائلتك واولادك، الاطلاع على ما يدور في ذهن الاخرين

الجوزاء: اهتمامك بالعائلة او المنزل اوالعقارات او امور شخصية ابتعد عن العناد ولاتفقد السيطرة تشعر بالاستقرار لا تفسد نهارك بمزاجيتك خبر سار يعوض مافات من انتظار لاتفرط في العتاب لان مخاوفك ستنتهي بالغيمة التي فيها عطل قانوني او عائلي

السرطان: تجند طاقتك وحقق هدفك وتغير مخططك، افكار جيدة واتصالات حتى تتبادل وجهات النظر، خصوصا في حالة تسمح لك بتفهم الاخرين، لا تكل ولا تمل اخبار سارة تنتظرك، احتمال موعد مع شخص يترك بصمات في حياتك، لا تتعامل بعقلية كسر العظم

الأسد: استفد من الظروف القادمة بالطريق اليك لكن نهارك يحمل لك على وجه العموم بعض الفرص الماليه او تتوصل لاتفاق او تقوم عمليه بيع و شراء اكتتاب عمليه مالية، نظم ماليتك تركز على فرص مالية تقترح اعمال جديدة

العذراء: اليوم القمر في برجك تمارس سحرك على الطرف الاخر يوم مميز للتحالفات وتجد أجوبة لأسئلة تخصك تستطيع انهاء بعض الامور واحياء علاقات عمل مع أحد النافذين تستطيع ان تحول الخوف الى حب وتختار المسار الاكثر ابداعا لوجود القمر فاليوم تمتلك قوة وابداع

الميزان: توتر ومخاوف، معنوياتك محبطة، عقوبة او غرامة او تأجيل او تأخير لا تراهن على شيء وكن متيقظ كي لا تقع ضحية لاحد، ممنوع الاحتجاج كن هادى لان الافكار غير واضحة، افتراء غير صحيح احذر المكائد والاسفار.

العقرب: يوم جيد تراهن لتبني علاقات وصداقات قوية، نهار مميز لتعمل تحالفات واجتماعات، احرص على جعل احلامك حقيقة، القمر بالعذراء يخدم مصالحك وسع دائرة معارفك تلتقي باحد من الماضي تتلقى العقود، اطلب امنية تتحقق اليوم.

القوس: فترة مشحونة بالضغوطات، احتمال تتعرض لمساءلة تضطر لتقديم تقدم تبرير، كن حريص على كل كلمة او موقف تتخذه، الاضواء على مؤهلاتك، حضر جيدا والتزم، ابحث عن فرصة عمل بثقة، طاقتك الروحية تعالج التوتر الموجود عندك، ترغب بادخال تحسين على العمل، تنال رضا المسؤولين وتنتبه لصحتك، لا تنجر وراء التسرع والانفعال تعالج التوتر مع الغرباء وتمشي في الطبيعة

الجدي: نشيط وحازم وجازم لاتحبطك اي مشكلة فاليوم تبتعد عن الكلام. نهار مفعم بالاخبار السعيدة والسفريات والاتصالات والامور الماليةتقوم اليوم بمعالجة مهمةفاليوم جيد للدراسة والعاطفة وتستطيع بتوازنك المتين ان تعبر بين الاشواك حركة امامية اوراق سفريات اتصالات عنوان نهارك

الدلو: اهتماماتك بالامور المالية المشتركة، كل ما يتعلق بالحسابات المالية مع شركاء او عمل او قضية تعويض تنتهي لصالحك مع الانتباه للف واتير المستحقة لتكون قادرا على التعويض، تكتشف معلومات جديدة، ترافق مريض، انتبه من الاوهام او الرجوع الى الماضي

الحوت: نهار صعب حاول البقاء هادئ ولا تخلق مشكلات مع المحيط انتبه للامور المهنية والعاطفية تأثيرات سلبية اليوم حاول ان تطوي صفحة من حياتك، الايام القادمة كفيلة بحل المشاكل فالمشاكل لاتأتي الا بالفشل تستطيع في هذا اليوم حل مشاكل عاطفية او عقود تمتلك شراكة ولكن يوجد بعض العرقلات هذا اليوم

مولود ٢٥/ ٤: دقة بالامور ذكي ديبلوماسي ناجح بالعمل يتعامل بمهارة بالتحدث يحب النظام والترتيب، يحب عائلته احيانا يشعر بالاختلاف عن الاخرين، مستوى جديد لم يتم تحقيقه من قبل، سنة ٢٠١٨ وقوع بالتغيير تحسن بالمال إجاز سريع، تغيير جذري على مستوى الفكر والاوراق وللبعض خطبة وزواج وشراء بيت وانتقال تساعدك هذه السنة على صعيد ميراث