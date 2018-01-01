شببلينك يستهدف شرائح تعليمية جديدة بتطبيقه ومزاياه المتنوعة

جهينة نيوز:

الشباب بشكل عام والطلاب بشكل خاص همبناةالوطنوواجبناجميعاًتقديمالدعملهمبكل أشكاله وفي كل نواحي الحياة وأهمها النواحي التعليمية أو ما يوّفر بيئة دراسية أفضل. وفي هذا السياق عوّدتنا شركة سيريتل على دعمها لمشاريع ومعارض تهدف لدعم مواهب وإبداعات الشباب وتطويرهاإضافة لإطلاقعروضوخدمات مخصصة لهم.

فمنذ عدة أشهر طورت الشركةبرنامجاً يحمل اسم شببلينك وأطلقتهلطلاب الجامعات ليشمل اليوم طلاب المرحلة الثانوية الذين أصبحوا مستفيدين أيضاً من خدماته وميزاته التعليمية والترفيهية من توفر للمنهاجالدراسي وبرنامج دردشة مجاني وتخفيض على المكالمات وباقات سيرف ع خطك ورنة بغنية مجانية كل شهر فضلاً عن حرية اختيار خدمتين مجانيات من خدمات معلومات شببلينك. كل ذلك مؤمن للطلاب بمجرد تفعيلهم شببلينك وتحميل التطبيق الخاص به عبر أحد مراكز خدمة سيريتل أو سيريتل بوتيك.

الجدير بالذكر أن سيريتل أطلقت أيضاً في بداية شهر أيلول مسابقة "جامعتك من اختيارك" والتي تقدم لرابحَين فيها منحتين دراسيتين لأي فرع في أي جامعة سورية خاصة يختارها الرابح بقيمة كل 3 ملايين ل.س لكل منحة.

وهكذا فإننا نجد أن سيريتل ترافق الطالب السوري في كل مراحله الدراسية وتقدم له الدعماللازمانطلاقاً من ثقتها وإيمانها وإيماننا جميعاً أنالغد يقبع بين أيديهم وأنهم سيقدمونأفضلمالديهمللمجتمعالسوريولبلدناالحبيبسورية.