ترامب: الاتفاق النووي "كارثة".. وماكرون يدعو لتسوية سياسية لاحتواء إيران في المنطقة

جهينة نيوز:

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاتفاق النووي الايراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه "كارثة".

وقال ترامب إن "الناس يعرفون موقفي من الاتفاق الايراني، انه اتفاق فظيع"

وجاء كلام ترامب مع بدء لقاء عمل في المكتب مع الرئيس الفرنسي الذي يأمل خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى واشنطن، اقناع نظيره الأميركي بعدم الانسحاب من الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز 2015 بين طهران والقوى العظمى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) بعد عشر سنوات من المفاوضات.

وقال ترامب إنه ونظيره الفرنسي قد يتوصلان إلى اتفاق قريبا بشأن اتفاق إيران النووي.

وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا حقا بعض المحادثات الموضوعية بخصوص إيران. ونتطلع قدما لفعل شيء ما".

وتابع: "قد نتوصل على الأقل إلى اتفاق فيما بيننا سريعا جدا. أعتقد أننا قريبون جدا من فهم بعضنا بعضا".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه عقد مناقشات صريحة للغاية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق إيران النووي وإنه يعتقد أنه ينبغي للبلدين بدء العمل للتوصل إلى اتفاق جديد لمعالجة المخاوف بشأن طهران.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي إن هناك أربع قضايا ينبغي التصدي لها منها منع أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025 وإنهاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية وإيجاد تسوية سياسية لاحتواء إيران في المنطقة.

وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار".