ترامب يرغب في سحب قوات بلاده من سوريا و لكن..؟!

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في سحب قوات بلاده من سوريا لكنه لا يريد ترك إيران تصل بنفوذها إلى البحر المتوسط

و قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في البيت الأبيض "أرغب في إعادة جنودنا من سوريا ولكننا لا نريد إعطاء إيران ممرا مجانيا إلى البحر الأبيض المتوسط ، مشيرا إلى أن القضية السورية تناقش في اطار اتفاق شامل

و أضاف ترامب أن واشنطن أنفقت 7 مليارات دولار على حماية بلدان ثرية، مشيرا إلى أن إدارته ستستبدل جنودها بالمنطقة بجنود تلك الدول

فيما قال ماكرون "إن الهدف الأول من التدخل في سوريا هو إنجاز المهمة ضد داعش والجماعات المتشددة الأخرى وسنقيم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ما يتعين القيام به في سوريا"

وفي الشأن الإيراني قال ترامب إن إيران ستواجه مشكلات أكبر إذا استأنفت برنامجها النووي ووصف الاتفاق النووي مع طهران بأنه "كارثة وغير معقول" . .

و أكد الرئيس الفرنسي إنه يعمل للوصول الى موقف مشترك من الاتفاق النووي مع إيران .