مناورات امريكية في الاردن قرب سورية و في المغرب قرب الجزائر

جهينة نيوز

مناورات "الأسد المتأهب 2018" العسكرية الامريكية انطلقت بداية الأسبوع على أراضي الأردن بمشاركة الجيش الاردني قرب سورية، والتي شملت للمرة الأولى تدريبات تحاكي التعامل مع حدث كيميائي.

و بحسب بيانات عسكرية فإن المناورات في هذا العام تهدف إلى تحسين المواءمة العملياتية بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي والتدرب على مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود، وعمليات الإخلاء، والعمليات الإنسانية، وإدارة الأزمات ونظم المعلومات والعمليات النفسية والشؤون العامة والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية.

و تأتي تدريبات "الأسد المتأهب" لهذا العام تحتوي على العديد من الفرضيات الجديدة تتلاءم وطبيعة التهديدات والتغيرات التي حصلت ضمن البيئة الاستراتيجية في المنطقة، بمشاركة ضباط صف مؤهلين ضمن القيادات المختلفة للمناورات والتي من شأنها تدريب عناصر الجيش الاردني على العمل في جميع الظروف.

في السياق ذاته بدأت قرب الجزائر و جنوبي المغرب الدورة الـ15 لمناورات "الأسد الإفريقي 2018" بمشاركة وحدات عسكرية من دول أوروبية وإفريقية إضافة إلى الولايات المتحدة، والتي ستستمر حتى 29 نيسان/أبريل الحالي، ويشارك فيها عسكريون ومراقبون من 15 بلدا يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والدول المشاركة هي: ألمانيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و موريتانيا بوركينا فاسو والتشاد ومصر ومالي والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمغرب.