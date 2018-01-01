جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للسينما برنامج عروض الأفلام المشاركة في مهرجان سينما الشباب والافلام القصيرة الخامس ضمن مؤتمر صحفي ظهر اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون حيث سينطلق حفل افتتاح المهرجان مساء الجمعة القادم في قاعة الاوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون ليستمر حتى الثالث من الشهر القادم.

يتضمن المهرجان مسابقتين إحداهما لأفلام الهواة من مشروع دعم سينما الشباب والثانية للأفلام القصيرة الاحترافية

يشارك في مسابقة الهواة لمشروع دعم سينما الشباب 29 فيلما وسيكون في لجنة تحكيم المسابقة كلا من الفنان أيمن زيدان في رئاسة اللجنة والفنانة أمل عرفة والناقد السينمائي المصري مصطفى الكيلاني والمخرجة التونسية نورس الرويسي.

والمسابقة الثانية مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية فعددها 23فيلما ستعرض في القاعة المتعددة الاستعمالات بدار الاسد للثقافة والفنون وستضم لجنة تحكيمها الناقد أمير أباظة من مصر رئيساً للجنة والناقدة السورية نهلة كامل ومن العراق المخرجة عايدة شليبفر وفق شاهين.

وكانت المؤسسة العامة للسينما أطلقت قبل أيام الهوية البصرية للمهرجان والبرمو الترويجي له مع اطلاق صفحة خاصة بالمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سانا