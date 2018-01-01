موقع وزارة الطاقة الاوكرانية يتعرض للهكر

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 19:17 | تكنولوجيا, إنترنت

موقع وزارة الطاقة الاوكرانية يتعرض للهكر

جهينة نيوز:

أسقط قراصنة الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة وصناعة الفحم يوم الثلاثاء وبثوا رسالة بالإنجليزية تطالب بدفع فدية بالبيتكوين لاستعادة الملفات المشفرة.

وكتبت يوليا كفيتكو المتحدثة باسم الشرطة في رسالة لرويترز إنه يبدو أن الحادث فردي ولم تتأثر مواقع أو أنظمة حكومية أخرى وأضافت ”هذه الحالة ليست كبيرة. إذا لزم الأمر نحن مستعدون للتصرف والمساعدة“.

وقالت متحدثة باسم الوزارة عبر الهاتف إن مواقع شركات الطاقة المملوكة للدولة لم تتأثر كما أن البريد الإلكتروني للوزارة يعمل بشكل عادي.

واستهدف قراصنة مرارا أنظمة الحكومة الأوكرانية والبنية الأساسية الهامة مثل شركات الطاقة. وعادة ما تلقي كييف باللوم في هذه الهجمات على روسيا رغم أن موسكو تنفي ضلوعها في الأمر


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