الحكم بالسجن 15 عاما على رئيس البرلمان الاندونيسي

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة إندونيسية يوم الثلاثاء حكما بسجن رئيس البرلمان السابق سيتيا نوفانتو 15 عاما بتهمة الكسب غير المشروع والتسبب في خسارة البلاد 170 مليون دولار مرتبطة ببرنامج لبطاقات الهوية الإلكترونية.

وقال القاضي يانتو رئيس هيئة من خمسة قضاة أصدرت الحكم ”وجدنا المتهم مذنبا بتهمة التآمر لارتكاب فساد وحكمنا بسجنه 15 عاما مع دفع غرامة قيمتها 500 مليون روبيه“. وتعادل هذه القيمة 36 ألف دولار.

وأضاف أن المتهم سيحرم من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام بعد انقضاء فترة حبسه وسيتعين عليه سداد 7.3 مليون دولار اتهم بالاستيلاء عليها.

ولم يظهر نوفانتو أثناء قراءة الحكم أي ردة فعل وقال للمحكمة إنه سيحتاج بعض الوقت للتفكير بشأن الطعن على الحكم