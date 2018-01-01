أكثر 10 لغات برمجة شيوعًا في عام 2018

جهينة نيوز:

إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة تقنية جيدة فسوف تحتاج إلى مهارات جيدة. يعتبر المبرمجون من أكثر الملفات الاحترافية المطلوبة في سوق الشغل ويزداد الطلب على المهنيين المؤهلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 3٪ كل عام ، وهو ما يعني أن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الجديد يجعل هؤلاء المبرمجين وغيرهم أساسيين لأي شركة.

يجري منتدى مطوري stackoverflow سنويًا استطلاعات حول اتجاهات لمجال تكنولوجيا المعلومات . لقد طلبوا هذا العام من أكثر من 100 ألف مبرمج ان يخبرونهم في استطلاع للرأي بتقنياتها المفضلة ، أو أفضل الوظائف أو عاداتهم الشخصية ، وكشفوا ، من بين أمور أخرى ، أكثر لغات البرمجة شيوعاً في عام 2018 .

وفي هذا الاستطلاع ستلاحظ أن جافا سكريبت تعتبر لغة البرمجة الاولى في العالم للسنة السادسة على التوالي.وستلاحظ ايضا ان لغة بايثون تنمو بمعدل لا مثيل له حيث تجاوزت PHP في العام الماضي وتجاوزت هذا العام C #.

1. Javascript: 69,8%

2. HTML: 68,5%

3. CSS: 65,1%

4. SQL: 57,0%

5. Java: 45,3%

6. Bash/Shell: 39,8%

7. Python: 38,8%

8. C#: 34,4%

9. PHP: 30,7%

10. C++: 25,4%