دي ميستورا: مؤتمر بروكسل يحشد الجهود لإيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا!

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 16:03 | سياسة, عالمي

دي ميستورا: مؤتمر بروكسل يحشد الجهود لإيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا!

جهينة نيوز

قال ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، اليوم الخميس إن مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يحشد جهوده "لإيجاد حل سياسي حقيقي وواضح في سوريا"

وأكد دي ميستورا في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "غدا نحشد جهودنا لإيجاد حل سياسي حقيقي وواضح في سوريا"، مضيفا "حان الوقت للعمل من أجل حل سياسي حقيقي".

وتابع دي ميستورا "نؤكد أن الحل العسكري في سوريا لا يجلب حلا سياسيا للصراع، إنه فقط يصعّب الأمور".

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، انعقاد مؤتمر "بروكسل 2"، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.


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