"منصة موسكو": العدوان الثلاثي على سوريا هدفه تأخير العملية السياسية

جهينة نيوز

صرح رئيس "منصة موسكو" ل "المعارضة السورية" قدري جميل، أن العدوان الثلاثي على سوريا يهدف إلى تأخير العملية السياسية التي كانت ممكن أن تنطلق بشكل جدي بعد قمة أنقرة.

وقال جميل، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "هذا العدوان الثلاثي يهدف إلى تأخير العملية السياسية التي كانت ممكن أن تنطلق بشكل جدي بعد اجتماع أنقرة".

وأدان رئيس "منصة موسكو" العدوان الثلاثي على سوريا، مشيرا إلى أن هناك تعقيدات جديدة ظهرت بعد هذا العدوان.

وكانت سوريا تعرضت، فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

سبوتنيك