القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لملاحقة ارهابيي "داعش" جنوب غرب الرمادي

جهينة نيوز

أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” جنوب غرب الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي قوله: إن “العملية العسكرية بدأت من ثلاثة محاور باسناد من طيران الجيش لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في مناطق الرحالية ووادي سميل ومنطقة أبو الجير ووادي القذف جنوب غرب الرمادي”.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تتابع عمليات الدهم والتفتيش للبحث عن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي المتخفين في المناطق الصحراوية.