"ليبرمان" يهدد بتدمير إس-300 إذا استخدمهتا سورية ضد طائراته!

جهينة نيوز

قال وزير دفاع الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن "إسرائيل سترد بقوة إذا استخدم السوريون منظومات الدفاع الجوي "إس-300" روسية الصنع ضد طيرانها".

وقال ليبرمان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، في أول تعليق له على أنباء حول نية موسكو تزويد القوات السورية بمنظومات "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي، قال: "من المهم بالنسبة لنا ألا تُستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا استخدمت فإننا سنتصرف ضدها".

وأكد ليبرمان اطلاعه على تقارير صحفية تتحدث عن مطالبة تل أبيب لموسكو بالامتناع عن تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا، مضيفا أن هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة في الواقع.

وأشار ليبرمان إلى أن إيران، وليست روسيا، هي المشكلة بالنسبة لإسرائيل، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية سبق أن انتشرت في سوريا، لكنها لم تستخدم ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الوزير إن قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة بشكل دائم خلال السنوات الماضية من أجل منع حوادث بين روسيا وإسرائيل في سوريا، حتى ولو كانت المشاورات عبرها صعبة في بعض الأحيان، وتابع: "الطرف الوحيد الذي تصرف ضدنا هم السوريون، وحين تصرفت منظومات الدفاع السورية ضدنا دمّرناها".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع الماضي أن موسكو، بعد العدوان الثلاثي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، لم تعد تتحمل أي مسؤوليات أخلاقية أمام "الحلفاء الغربيين" كانت تحول دون تزويدها دمشق بمنظومات "إس-300".

المصدر: يديعوت أحرونوت