اصدار تعليمات الإشراف والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادات العامة

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات الإشراف والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادات العامة بما يضمن حسن سيرها وإنجازها بالشكل الأمثل.

ووفق التعليمات يسمي مدير التربية في كل محافظة رئيسا للامتحانات يساعده اختصاصيون للاشراف عليها في محافظته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها والدقة في تنفيذ التعليمات الناظمة لها.

وتقوم لجنة غرفة المتابعة في مديريات التربية بتتبع سير الامتحانات والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد حول الأسئلة ومعالجة الأمور الطارئة والاتصال بغرفة المتابعة في الإدارة المركزية لحلها.

وتبدأ الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2018 في الـ 13 من أيار القادم وتستمر حتى الـ 27 منه فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الـ 28 من أيار وتنتهي في الـ 10 من حزيران للفرع الأدبي والـ 12 من حزيران للفرع العلمي في حين يستمر امتحان الشهادة الثانوية الشرعية حتى الـ 18 منه.