"شيرين عبد الوهاب" تشكر كل مَن واساها بفقدان والدها

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 13:42 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

توجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالشكر لكل الذين واساها بفقدان والدها الأسبوع الماضي، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

"شكراً لكل أخواتي وأصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا".

وكما يذكر أن شيرين عبد الوهاب وبعد عودتها لنشاطها الفني سوف تبدأ التحضيرات لعملها السينمائي الجديد مع الفنان تامر حسني خصوصاً وأنه سيتضمن ايضاً مجموعة من الأغنيات بينها وبين تامر حسني وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي.


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