أردوغان يدعو زعيم المعارضة لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية

جهينة نيوز

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، إلى الترشح في الانتخابات الرئاويتولى كليجدار أوغلو، زعامة حزب "الشعب الجمهوري"، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة التركية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في 24 يونيو / حزيران، المقبل.

وقال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في أنقرة: "أدعو زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى الترشح في الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "لماذا تبحث عن مرشح في مكان آخر، رشح نفسك".

وتابع أردوغان: "هناك سيناريو غريب سنرى كيف يتم تطبقه حتى نهاية الأسبوع". وهناك احتمال ترشح الرئيس السابق عبد الله غول، حليف أردوغان السابق، في الانتخابات".

ووعد زعيم المعارضة التركية، دول الاتحاد الأوروبي بالإطاحة بأردوغان عام 2019، خلال مقابلة مع مجلة "فوكس" الألمانية، العام الماضي، قال فيها إن الدعم الأوروبي يحظى بأهمية بالغة في إبعاد أردوغان عن سلطة البلاد.

سبوتنيك