اختراق بيانات شركة كريم المنافسة لأوبر

جهينة نيوز:

قالت شركة "كريم" -المنافس الرئيسي لشركة أوبر في تطبيقات تأجير السيارات في الشرق الأوسط- إنها تعرضت لهجوم إلكتروني اخترق بيانات 14 مليون مستخدم.

وأضافت الشركة في بيان أنها علمت في 14 يناير/كانون الثاني بهذا الاختراق الذي تسنى خلاله الدخول إلى شبكة حاسوب تخزن بيانات حسابات الزبائن والسائقين.

وقالت إن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الرحلات سُرقت رغم عدم وجود دليل على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية التي يجري تخزينها على خوادم طرف ثالث خارجي.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز إنه في وقت الهجوم كان لدى "كريم" 14 مليون عميل و558 ألف سائق على منصتها العاملة في 78 مدينة في المنطقة. ولم يتأثر العملاء الذين سجلوا أنفسهم في التطبيق بعد هذا الهجوم.

وتعد كريم من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة وقد اعتذرت لمستخدميها قائلة "نعتذر عما حدث ونؤكد أننا تعلمنا من هذه التجربة وسنخرج منها أقوى وأكثر تحصينا".

وتأتي أنباء هذا الهجوم في وقت حساس لشركة كريم مع اختبارها لإقبال المستثمرين على محاولة لجمع ما يقدر بنحو 500 مليون دولار لتمويل خطوط نشاط جديدة. وأكملت الشركة جولة تمويل بالمبلغ نفسه العام الماضي.

وقالت الشركة من قبل إنها تستهدف تحقيق أرباح في النصف الثاني من 2018. وقالت أيضا إن هناك طرحا عاما أوليا قيد البحث.