مجزرة جديدة للعدوان السعودي في حجة اليمنية ضحاياها 31 بين قتيل وجريح

الثلاثاء, 24 نيسان 2018 الساعة 12:56 | سياسة, عربي

مجزرة جديدة للعدوان السعودي في حجة اليمنية ضحاياها 31 بين قتيل وجريح

جهينة نيوز

ارتكب طيران العدوان السعودي فجر اليوم مجزرة جديدة في محافظة حجة اليمنية راح ضحيتها 31 يمنيا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “طيران العدوان السعودي استهدف بغارة محطة وقود في مديرية عبس في حجة ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً وإصابة 13 آخرين في حصيلة أولية”.

وتأتي هذه المجزرة بعد يومين من مجزرة مماثلة استهدفت حفل زفاف في منطقة الراقة في محافظة حجة وراح ضحيتها 88 شخصا بين شهيد وجريح.

يذكر أن طيران تحالف العدوان السعودي ارتكب الكثير من المجازر بحق الشعب اليمنى خلال عدوانه المتواصل على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات والذى خلف عشرات آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية إلى جانب الحصار الجائر الذي يفرضه هذا التحالف على الموانئ اليمنية.


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