معارض سعودي يكشف معلومات خطيرة عن حادث إطلاق النار بأحد قصور ابن سلمان!

جهينة نيوز

كشف المعارض السعودي المعروف سعد الفقيه معلومات خطيرة تواردت إليه من مصادره الخاصة في المملكة، عن حادث إطلاق النار بأحد قصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحي “الخزامي” في الرياض ليل السبت الماضي.

وقال “الفقيه” في كلمته المصورة: “لم يقبل أحد الرواية الرسمية بشأن طائرة (الدرون) حتى أن الأشخاص الذين كانوا يتبعون روايات الدولة سابقا دون نقاش يتهكمون عليها الآن” وتابع “المؤكد من مصادري أنه كان اشتباك متبادل استمر لمدة 50 دقيقة، ولا يعقل أن يطلق النار على طائرة لاسلكية كل هذه المدة هذا شيء غير منطقي، وهناك أنباء قوية تقول بأنه هجوم قوي وأسفر عن إصابات وأن الضرب لم يكن إلى السماء بل كان أفقيا”.

ولفت “الفقيه” إلى أن هناك من يقول داخل دوائر العائلة الحاكمة، بأن المستهدف من وراء هذا الهجوم كان محمد بن سلمان، موضحا: ”وهذا استنتاج وليس معلومة”.

وعن المعلومات الأكيدة التي وردته من مصادره في المملكة، قال الدكتور سعد الفقيه، إنه تم إصدار أمر لأبناء الأسرة الحاكمة بألا يستخدموا الجوال نهائيا ولا يردوا على أي رسائل” وعلق على هذا الحادث في نهاية حديثه بقوله:” من المتابعة يتضح أنه هناك قلق كبير من قبل محمد بن سلمان من كون هذا الهجوم تابع لجناح داخل الأسرة ويرجح هذا الاستنتاج منع الأمراء من الاتصال والجوال أثناء الحادث”.

وأضاف “اتضح من التعليقات على الحادث أن الشعب شامت بمحمد بن سلمان ويتمنى له الفناء وتداولوا الحادث بشيء من البهجة وكانوا يريدونه أن يستمر، ويؤكد الحادث أيضا أن مصداقية النظام لدى الشعب قد انتهت ودمرت حيث لم يصدق أحد رواية الطائرة اللاسلكية.

وكان حساب “العهد الجديد” قد أكد بأن عملية إطلاق النار حول أحد قصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحي الخزامي في الرياض ليل السبت أثبتت إمكانية تكرار الاختراق الأمني وأشعلت حالة من الهلع في رأس “آل سعود”، مؤكدا بأن ما بعد هذه الحادثة ليس كما بعدها.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نجحت العملية الأمنية التي حدثت يوم أمس في اثبات إمكانية تكرار اختراق الجهاز الأمني السعودي، وخلق حالة هلع حقيقية داخل رأس السلطة، كما أنها مهدت لمعارضي ابن سلمان من الأطراف الأخرى واقعاً لتنفيذ عمليات مستقبلية تكتيكية ناجحة، والمؤكد بالنسبة لي أن ما بعد هذه الحادثة ليس كما قبله”.

وأيضا كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تفاصيل جديدة عن واقعة اطلاق النار مؤكدا بأن هجوما بسيارات تحمل مدفعا عيار 50 ملم استهدف القصر، مشيرا إلى سقوط قرابة7 قتلى في الهجوم وأن من يقف وراءه أفراد من الأسرة الحاكمة.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المعلومات المتوفرة حتى الآن حول #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى الهجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم والرد كان عشوائيا لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين (الذين اختفوا) ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قد نقلت عن شرطة الرياض تصريحات حول الحاثة زاعمة أن نقطة أمنية تعاملت مع طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت في حي الخزامي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي كبير، قوله إن “الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية”.