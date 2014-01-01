اتوستراد دمشق حمص: الطريق بين جسر ضاحية الأسد وجسر بغداد بالخدمة منتصف الشهر القادم

جهينة نيوز

أنهت الورشات العاملة بإعادة تأهيل اتوستراد دمشق حمص في منطقة حرستا عمليات مد طبقات المجبول الزفتي من البانوراما وحتى جسر ضاحية الأسد بطول4 كم.

وفي تصريح قال مدير فرع دمشق للمواصلات الطرقية المهندس أحمد عطا الله :”أنه بدأ اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بين جسر الضاحية حتى جسر بغداد بطول 18 كم مضيفا إن الطريق سيكون جاهزا للوضع بالخدمة منتصف الشهر القادم وبالاتجاهين.

من جهته أوضح مساعد المهندس مالك ابراهيم الذي يشرف على عمل الورشات ميدانيا أن عمليات قشط الطريق في المرحلة الثانية ستكتمل خلال 12يوما.

وتتابع الشركات المكلفة صيانة وتأهيل طريق أوتستراد حرستا جسر بغداد الدولي عملها عبر عشرات الورشات التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وتنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.

سانا